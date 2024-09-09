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«Он ей поможет». Татьяна Тарасова высказалась о сотрудничестве Самоделкиной с Арутюняном

«Он ей поможет». Татьяна Тарасова высказалась о сотрудничестве Самоделкиной с Арутюняном
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы россиянки Софьи Самоделкиной, которая с 2024 года представляет Казахстан, тренироваться под руководством известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

Ранее стало известно, что 17-летняя Самоделкина покинула академию Евгения Плющенко и в октябре планирует поехать на стажировку к Арутюняну.

«Рафаэль Арутюнян – это, конечно, тренер мирового уровня, один из выдающихся специалистов. У него тренировалось много знаменитых фигуристов. Так что я думаю, что и Софье Самоделкиной он поможет. Это настоящий тренер с большим опытом, очень хороший и очень творческий», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Арутюнян, в частности, тренировал победителя Олимпийских игр 2022 года, трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена и сейчас является консультантом действующего чемпиона мира Ильи Малинина.

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