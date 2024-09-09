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Чемпион России среди юниоров представил короткую программу на тренировке Тутберидзе

Чемпион России среди юниоров представил короткую программу на тренировке Тутберидзе
Арсений Федотов
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Российский фигурист, двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании Арсений Федотов чисто откатал программу на открытой тренировке в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Федотов представил зрителям короткую программу на сезон-2024/2025 под песни Queen, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Четверные прыжки фигурист не исполнял, поскольку в короткой программе у юниоров они не разрешены.

Напомним, сегодня, 9 сентября, группа Этери Тутберидзе впервые проводит большую открытую тренировку, на которую официально продавались билеты. Часть денег, вырученных с мероприятия, пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас занимается в группе Этери Георгиевны. Суд Натальи Парсеговой с академией «Ангелы Плющенко» завершился в пользу школы.

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