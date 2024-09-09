Андрей Мозалёв представил новую короткую программу на открытой тренировке Тутберидзе

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Чемпион мира среди юниоров в мужском одиночном катании, бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв представил новую программу на сезон-2024/2025 на открытой тренировке в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Фигурист откатал короткую программу под композицию To Build a Home, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Андрей Мозалёв пришёл в группу Этери Тутберидзе в январе 2024 года, ранее он тренировался в Санкт-Петербурге у Кирилла Давыденко.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в центре фигурного катания Этери Тутберидзе проходит открытая тренировка группы Этери Георгиевны. Часть денег с продажи билетов на мероприятие пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе.