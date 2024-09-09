Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Андрей Мозалёв представил новую короткую программу на открытой тренировке Тутберидзе

Андрей Мозалёв представил новую короткую программу на открытой тренировке Тутберидзе
Андрей Мозалев
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира среди юниоров в мужском одиночном катании, бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв представил новую программу на сезон-2024/2025 на открытой тренировке в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Фигурист откатал короткую программу под композицию To Build a Home, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Андрей Мозалёв пришёл в группу Этери Тутберидзе в январе 2024 года, ранее он тренировался в Санкт-Петербурге у Кирилла Давыденко.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в центре фигурного катания Этери Тутберидзе проходит открытая тренировка группы Этери Георгиевны. Часть денег с продажи билетов на мероприятие пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе.

Материалы по теме
Кого Тутберидзе разнесла, а кого похвалила на открытой тренировке? Записали самое важное
Кого Тутберидзе разнесла, а кого похвалила на открытой тренировке? Записали самое важное
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android