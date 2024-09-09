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Ученик Тутберидзе Самсонов впервые представил произвольную программу на новый сезон

Ученик Тутберидзе Самсонов впервые представил произвольную программу на новый сезон
Даниил Самсонов
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Российский фигурист, чемпион России среди юниоров и призёр финала Гран-при среди юниоров Даниил Самсонов представил новую произвольную программу на сезон-2024/2025 на открытой тренировке в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Фигурист откатал программу под музыку из фильма «Маска Зорро», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Чуть ранее постановка была анонсирована на странице группы Этери Тутберидзе в социальной сети.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в центре фигурного катания Этери Тутберидзе проходит открытая тренировка группы Этери Георгиевны. Часть денег с продажи билетов на мероприятие пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе.

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