Ученица Тутберидзе Садкова представила произвольную программу на сезон-2024/2025

16-летняя российская фигуристка Дарья Садкова, занимающаяся у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, представила новую произвольную программу, с которой войдёт в сезон-2024/2025. Прокат прошёл в рамках открытой тренировки в центре фигурного катания Тутберидзе.

Программа Садковой поставлена под известную песню Je t’aime в исполнении Лары Фабиан, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с отрывком проката ПП Дарьи Садковой.

Садкова перешла в «Хрустальный» в возрасте 12 лет. Дарья родом из республики Марий Эл. На взрослом этапе Гран-при России в Казани в 2023 году Садкова неожиданно вошла в топ-3.

Напомним, часть денег с продажи билетов (по 10 тыс. рублей каждый) на открытую тренировку пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе.