Алёна Принёва представила произвольную программу на новый сезон

Российская фигуристка Алёна Принёва, представляющая штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, показала новую произвольную программу, с которой войдёт в сезон-2024/2025. Во время выступления Принёва дважды упала с квадов — с четверного лутца и четверного тулупа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с отрывком проката ПП Алёны Принёвой.

Напомним, сегодня, 9 сентября, группа Этери Тутберидзе впервые проводит большую открытую тренировку, на которую официально продавались билеты. Часть денег, вырученных с мероприятия, пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас занимается в группе Этери Георгиевны. Суд Натальи Парсеговой с академией «Ангелы Плющенко» завершился в пользу школы.