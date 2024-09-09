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Действующая чемпионка России Аделия Петросян представила новую короткую программу

Действующая чемпионка России Аделия Петросян представила новую короткую программу
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Действующая чемпионка России в одиночном женском катании, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады сильнейших Аделия Петросян представила новую короткую программу в рамках открытой тренировки в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

В прогоне Петросян не стала заходить на элементы ультра-си, однако чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп. Аделия каталась под композицию «Интерлюдия» в исполнении Эрики Лундмоен.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с отрывком новой КП Аделии Петросян.

Напомним, часть денег с продажи билетов (по 10 тыс. рублей каждый) на открытую тренировку пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе.

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