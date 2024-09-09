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Софья Акатьева впервые показала произвольную программу под музыку из фильма «Адмирал»

Софья Акатьева впервые показала произвольную программу под музыку из фильма «Адмирал»
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Российская фигуристка Софья Акатьева, представляющая штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, показала произвольную программу под музыку из фильма «Адмирал», с которой войдёт в сезон-2024/2025. Фигуристка оставила программу прошлого сезона, однако ранее она нигде её не представляла, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с отрывком проката ПП Софьи Акатьевой.

Напомним, сегодня, 9 сентября, группа Этери Тутберидзе впервые проводит большую открытую тренировку, на которую официально продавались билеты. Часть денег, вырученных с мероприятия, пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас занимается в группе Этери Георгиевны. Суд Натальи Парсеговой с академией «Ангелы Плющенко» завершился в пользу школы.

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