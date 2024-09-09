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Видео: Маргарита Базылюк исполнила два тройных акселя на открытой тренировке Тутберидзе

Видео: Маргарита Базылюк исполнила два тройных акселя на открытой тренировке Тутберидзе
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Действующая чемпионка России по прыжкам и победительница первенства России 13-летняя Маргарита Базылюк блестяще исполнила произвольную программу на открытой тренировке штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В рамках проката Базылюк удалось чисто исполнить два тройных акселя (один из них – в каскаде с тройным тулупом), а также четверной сальхов и каскад четверной тулуп – двойной тулуп, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом выступления Маргариты Базылюк на открытой тренировке штаба Тутберидзе.

Напомним, часть денег с продажи билетов (по 10 тыс. рублей каждый) на открытую тренировку пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе.

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