Житель Казани потратил 1 млн рублей на открытую тренировку штаба Этери Тутберидзе

Некий житель Казани Тимур Усманов приобрёл сразу 100 билетов на открытую тренировку группы Этери Тутберидзе и отдал их организаторам. Те, в свою очередь, распределили их с помощью благотворительного фонда для малообеспеченных семей, сообщил диктор, работавший на тренировке.

Один билет на открытую тренировку группы Тутберидзе в Москве стоил 10 тыс. рублей. Всего в продажу было выпущено 488 билетов, к началу тренировки в кассах осталось 159 билетов.

Напомним, часть денег с продажи билетов на открытую тренировку пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе. Помимо просмотра прокатов таких звёзд фигурного катания, как Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие, купленный билет позволил принять участие в автограф-сессии.