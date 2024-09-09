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Алиса Двоеглазова представила произвольную программу под песни Эдит Пиаф

Алиса Двоеглазова представила произвольную программу под песни Эдит Пиаф
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, представляющая штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, показала произвольную программу под песни французской певицы Эдит Пиаф. Фигуристка исполнила четверной лутц, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с отрывком проката ПП Алисы Двоеглазовой.

Напомним, сегодня, 9 сентября, группа Этери Тутберидзе впервые проводит большую открытую тренировку, на которую официально продавались билеты. Часть денег, вырученных с мероприятия, пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас занимается в группе Этери Георгиевны. Суд Натальи Парсеговой с академией «Ангелы Плющенко» завершился в пользу школы.

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