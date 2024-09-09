Алиса Двоеглазова представила произвольную программу под песни Эдит Пиаф

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, представляющая штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, показала произвольную программу под песни французской певицы Эдит Пиаф. Фигуристка исполнила четверной лутц, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с отрывком проката ПП Алисы Двоеглазовой.

Напомним, сегодня, 9 сентября, группа Этери Тутберидзе впервые проводит большую открытую тренировку, на которую официально продавались билеты. Часть денег, вырученных с мероприятия, пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас занимается в группе Этери Георгиевны. Суд Натальи Парсеговой с академией «Ангелы Плющенко» завершился в пользу школы.