Ученицы Тутберидзе выступят на открытии нового сезона «Битвы школ»

21-22 сентября в ледовом дворце «Локо лёд» пройдёт первый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона-2024/2025 — командных юношеских соревнований среди спортсменов от 6 до 13 лет. Хедлайнером первого дня соревнований станет чемпионка России 2024 года Аделия Петросян. Во второй день с показательной программой выступит чемпионка России 2023 года Софья Акатьева.

В Кубке Московского спорта примут участие команды более 20 школ фигурного катания на коньках, включая воспитанников сильнейших спортивных учреждений России: школы ЦСКА, центра Этери Тутберидзе и академии «Ангелы Плющенко». Помимо этого, в соревновании будут участвовать представители более 50 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания на коньках в нашей стране.

«Мы можем заявить с уверенностью, что к третьему сезону «Битва школ» стала узнаваемым брендом и одним из самых престижных детских турниров. Тысячи ребят получат возможность показать свой талант в условиях высочайшей конкуренции с различными школами фигурного катания. Наша цель — помочь юным спортсменам развить навыки и выйти на следующий уровень мастерства, чтобы в будущем представлять Россию на международных турнирах», — приводятся слова Нины Мозер, генерального директора Федерации фигурного катания на коньках города Москвы, в пресс-релизе Департамента спорта города Москвы.

«Битва школ» по фигурному катанию пройдёт в Москве в третий раз. Первая серия соревнований стартовала в ноябре 2022-го и завершилась в апреле 2023 года. В прошлом сезоне Кубка Московского спорта победителями среди юношеских разрядов стала команда школы ЦСКА, второе место заняла школа «Хрустальный», третье — «Ангелы Плющенко». В спортивных разрядах лучшей стала школа «Хрустальный», вторыми и третьими завершили турнир представители команд ЦСКА и «Армия фигурного катания» соответственно.

В этом сезоне Кубок впервые будет проводиться в два дня. В первый день участники по спортивным разрядам представят короткие программы, а во второй — произвольные. Спортсмены, выступающие по юношеским разрядам, будут соревноваться в первый день с произвольными программами.