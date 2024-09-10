Траньков: сотрудничество с Тутберидзе я не заканчивал. Не надо разжигать то, чего нет

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года в парном катании, чемпион мира, Европы, России, а ныне тренер Максим Траньков, заявил, что не прекращал сотрудничество с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе.

Вчера, 9 сентября, Траньков отсутствовал на открытой тренировке группы Тутберидзе.

«Сотрудничество с Этери Тутберидзе я не заканчивал. Просто у меня трое детей, и иногда мне приходится отлучаться с катка, а не ночевать там. Всё хорошо, и не надо разжигать то, чего на самом деле нет», — приводит слова Транькова Sport24.

Напомним, Траньков начал сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе в сезоне-2021/2022, когда перешёл туда вместе со своими учениками Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.