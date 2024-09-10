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Фигурист Владислав Дикиджи может не выступить на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Владислав Дикиджи рассказал о болезни, из-за которой может пропустить контрольные прокаты
Владислав Дикиджи
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Серебряный призёр чемпионата России и бронзовый призёр Спартакиады сильнейших Владислав Дикиджи пропустит закрытые прокаты в подмосковном Новогорске из-за болезни. Его выступление на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, также находится под вопросом.

«Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю, а так не знаю пока, по самочувствию», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Ранее Владислав рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал, а также заявил, что в этом сезоне больше хочет сосредоточиться на четверных прыжках.

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