Тренер Дикиджи: Владислав может пропустить контрольные прокаты сборной России

Тренер фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров заявил, что его подопечный может не выступить в контрольных прокатах сборной России. Ранее стало известно, что 20-летний фигурист пропустит закрытые контрольные прокаты сборной России в Новогорске из‑за простуды.

«Влад простудился, у него вчера была температура 39 градусов. Решение по прокатам в Санкт‑Петербурге мы не приняли. Об этом пока не идёт речи. Если Влад выздоровеет и успеет подготовиться, то будем выступать», — приводит слова Татаурова «Матч ТВ».

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14–15 сентября в Санкт Петербурге в СК «Юбилейный». Перед открытыми контрольными прокатами сборной России в Санкт‑Петербурге проходят закрытые предсезонные прокаты в Новогорске, которые запланированы на 10–12 сентября.