Ледовый мюзикл Авербуха «Кармен» будет представлен в Москве с Медведевой в главной роли

Ледовый мюзикл Ильи Авербуха «Кармен» будет представлен в Москве. С 1 по 4 ноября на ЦСКА Арене пройдёт 6 показов спектакля. Главные роли исполнят двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

«Кармен виновна в своей судьбе. Она предчувствовала трагический финал, но всё равно хотела оставаться главной фигурой для всех мужчин, которых она заворожила. Я хотела бы привнести в эту роль немного свойственной мне нежности, но и сохранить «остринку» Кармен. Лично мне больше по душе спокойная романтическая любовь, но тем интереснее прожить буйство страстей в спектаклях», — рассказала Медведева о своём персонаже.

Премьера ледового мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи, а затем в Москве, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также Алексей Ягудин. Спустя 10 лет зрителей ждёт обновлённый спектакль с новым составом и декорациями.

«Не так много больших спектаклей, которые прошли испытание временем. Пожалуй, самый известный среди идущих сейчас, это «Юнона и Авось», который не сходит со сцены уже 40 лет. А наша «Кармен» стала таким же долгожителем и абсолютным хитом среди ледовых спектаклей. Со времени премьеры прошло почти 10 лет, за это время её посмотрели свыше 1 млн человек. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя», — приводятся слова Ильи Авербуха в пресс-релизе спектакля.