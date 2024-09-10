«Мне безумно понравилась постановка». Камила Валиева назвала любимый спектакль

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, что ей больше всего понравилось из того, что она читала в последнее время или смотрела на сцене.

«Очень понравилась «Девушки Есенина». Там очень мне безумно понравилась постановка. И, в принципе, как это выглядело, это выглядело безумно масштабно. Что-то там постоянно меняется, и актёрская игра, и… Ну, я мало на что, правда, ходила, к сожалению. Я это сейчас буду восполнять», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.