«Я пока так, чисто по психологии двигаюсь». Камила Валиева — о предпочтениях в литературе

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, что ей больше всего понравилось из того, что она читала в последнее время или смотрела на сцене.

«А из книг… Ну, мне подружка советует, а я пока так, чисто по психологии двигаюсь. Подожди, подожди, у меня есть пару книг, потом я начну художественную литературу читать. Ну это какая-то база, там, «НИ СЫ». Это вот прям базовая база. «Богатый папа, бедный папа». Это тоже какая-то база. Да-да-да, вот из этой серии — как захотеть стать бизнесменом, когда тебе 13 лет», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.