«У меня даже есть аффирмации». Камила Валиева рассказала о способах расслабления

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что ей помогает справляться с усталостью и выгоранием.

«Обычно, даже если я чувствую, что я прям очень расстроена или у меня нет сил, я могу надеть наушники. Включить музыку, которая либо меня успокаивает, либо как-то выводит на эмоции. Либо гуляешь, либо просто сидишь, смотришь на всё, вокруг происходящее, либо в зале. Можно под музыку. Просто, грубо говоря, на эллипсе походить, на дорожке походить. Мне музыка очень помогает.

Сейчас в наушниках играет «Девочка, говори». Очень люблю слушать русскоязычную музыку. Мне прямо это помогает просто что-то проживать, какие-то свои эмоции. Это различное. У меня даже есть аффирмации, чтобы вы понимали», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.