«Вроде девочка, хочется и платьишко надеть». Камила Валиева — о том, как любит одеваться

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какую одежду любит носить.

«Ну, всё миксую, но вообще, конечно, более свободную. Я не знаю, как это работает, потому что мы постоянно на тренировках во всём обтягивающем катаемся, выступаем. И как будто ты хочешь дать себе немножко свободы и надеваешь вот эти прямые джинсы, большие футболки. Конечно, да. Ну, есть момент, когда ты думаешь: вроде девочка, хочется и платьишко одеть. Но да, конечно, это в большей степени кроссовки, кеды и более свободные вещи», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.