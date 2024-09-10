Камила Валиева сравнила себя и двух своих подруг с группой «ВИА Гра»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что начинает свой день с просмотра чатов в телеграм-канале.

«Это сначала либо рабочий чат в «Телеграме», либо ещё группа с подружками, где мы просто 24/7 что-то обсуждаем. У нас так получилось, что я светленькая, вторая подружка рыженькая и третья чёрненькая. У нас такая группа «ВИА Гра». Мы там не косточки перетираем. Просто что-то скидываем. Кто-то скидывает какие-то цитаты. Мы что-то обсуждаем», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.