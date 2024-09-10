«Я с семи лет сама готовлю кушать». Камила Валиева — о том, чему учит фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какую черту характера развивает её вид спорта.

«Фигурное катание, мне кажется, учит всему и сразу. И причём с малых лет. Тебе 13, а тебя уже жизнь учит грамотно отвечать на вопросы журналистов. Это тоже очень важно. Грамотно и с ответственностью относиться к своим тренировкам в 13 лет. Да и, в принципе, тебя фигурное катание учит самостоятельности так же, как и гимнастика, и так же, как и балет. Потому что все… Вот мне кажется, гимнастки прям тоже такие — самостоятельные очень. Они уже там в Новогорске живут отдельно, без мам, с 12, с 13, с 14 лет. Да и так же фигуристки: у нас родители уходят на работу, и ты сам для себя.

В какой-то момент хочется вот так вот свесить ножки и чуть-чуть инфантилом побыть. Но нет, я уже с семи лет сама себе готовлю кушать. Сама доходила до школы, у меня мама уходила в восемь, приходила в пять, забирала меня с катка, и мы шли домой. Поэтому, в принципе, я была вот сама для себя, и всему, в принципе, сама училась, и мне было даже в кайф самой.

А так, конечно, мама безумно мне помогает. Всё равно ты не можешь стать в момент взрослым, переключиться. Всё равно мама брала на себя тоже какие-то огромные задачи, которые я просто до 18 лет не понимала — как это делать. И сейчас, в 18 лет, не то что по щелчку я такая: всё, я взрослая, дайте мне все документы сюда, все ключи сюда, сейчас будем налоги платить. Ну как бы всё равно мама подсказывает, и я ей безумно благодарна за это. Но учиться этому надо, конечно. Всё равно только после 18-ти ты берёшь на себя какую-то ответственность», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».