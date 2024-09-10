Плющенко запросил грант в размере более 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко запросил грант на ледовое шоу на музыку Петра Чайковского. Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно ей, запрашиваемая сумма составляет 22 450 000 рублей, софинансирование – 126 275 000 рублей, а общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 148 725 000 рублей.

«В основу постановки положены шедевры отечественного музыкального искусства: балеты П.И. Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», что не помешало объединить в единое действо современное фигурное катание и классический балет, которые будут поддерживаться яркими мультимедийными решениями, потрясающими декорациями и костюмами.

Грация и лирика, динамика и пластика, сила и ловкость — все в прекрасном сочетании: синхронные движения спортсменов воссоздают поэтические образы, навеянные музыкой, отличаются высокой эмоциональностью и выразительностью движений.

Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой – Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя! События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности — Герои России.

Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта», – говорится в обосновании проекта.

Срок реализации проекта, обозначенный на сайте Президентского фонда культурных инициатив — с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026-го.