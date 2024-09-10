«Делайте 3 раза в день, спине болеть не будет». Щербакова показала фирменное упражнение

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях отрывок со своей разминки, на которой необычным способом разминает спину.

«Делай это упражнение три раза в день, спина болеть не будет», — подписала ролик Щербакова, добавив эмодзи «подмигивание» и «смех до слёз».

Из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей — например, она записывает влоги для Первого канала на контрольных прокатах юниорской сборной России.