Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, планирует ли посетить закрытые прокаты сборной России в Новогорске (Московская область). Они пройдут с 10 по 12 сентября.

«А вы как думаете? Конечно, посещу. А как же иначе? Уже завтра буду в Новогорске, будет интересно посмотреть абсолютно на каждого», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Отметим, что открытые контрольные прокаты лучших российских фигуристов пройдут с 14 по 15 сентября в спортивном комплексе «Юбилейный», который расположен в Санкт-Петербурге. По итогам контрольных прокатов Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет решение по распределению участников по этапам серии Гран-при на весь сезон.