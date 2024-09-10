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Татьяна Тарасова ответила, планирует ли посетить закрытые прокаты сборной России

Татьяна Тарасова ответила, планирует ли посетить закрытые прокаты сборной России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, планирует ли посетить закрытые прокаты сборной России в Новогорске (Московская область). Они пройдут с 10 по 12 сентября.

«А вы как думаете? Конечно, посещу. А как же иначе? Уже завтра буду в Новогорске, будет интересно посмотреть абсолютно на каждого», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Отметим, что открытые контрольные прокаты лучших российских фигуристов пройдут с 14 по 15 сентября в спортивном комплексе «Юбилейный», который расположен в Санкт-Петербурге. По итогам контрольных прокатов Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет решение по распределению участников по этапам серии Гран-при на весь сезон.

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