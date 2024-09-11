Вайцеховская назвала странным выбор даты захоронения праха Белоусовой и Протопопова

Журналистка Елена Вайцеховская высказалась о захоронении праха двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, которое пройдёт 11 сентября на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Самое странное для меня событие года в фигурном катании (год не закончен, но переплюнуть, думаю, будет сложно) — это сегодняшнее захоронение праха Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.

Послезавтра (и эти сроки известны уже давно) в Питер на контрольные прокаты съедется весь спортивно-тренерский бомонд, плюс спортивные чиновники и судьи, не говоря уже о куче журналистов и фотографов. Но церемонию захоронения было решено провести, тем не менее, в день, когда в городе заведомо не окажется никого или почти никого из фигурнокатательной публики — почти вся она, включая руководство ФФКР, сегодня будет присутствовать на прокатах в Новогорске.

Татьяна Тарасова, которая, к слову, приложила большое количество личных усилий к тому, чтобы прах великих фигуристов был доставлен и погребён на родине (и которая, кстати, неоднократно в комментариях на эту тему говорила о том, что хотела бы присутствовать на церемонии), узнала о дате захоронения сегодня — по пути в уже упомянутый Новогорск. Реакцию тренера передавать не стану — она не слишком литературная…» — Написала Вайцеховская в соцсетях.

Напомним, Людмила Белоусова и Олег Протопопов поженились в декабре 1957 года. С 1979-го пара проживала в Швейцарии. Белоусова умерла в сентябре 2017 года в возрасте 81 года. После смерти жены Протопопов хранил её прах дома. Сам он скончался 31 октября 2023-го в возрасте 91 года.