Мозалёв и Самсонов рассказали, о чём переживали на открытой тренировке группы Тутберидзе

Фигуристы Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов поделились впечатлениями от открытой тренировки группы Этери Тутберидзе, которая состоялась 9 сентября. Спортсмены назвали причины своих переживаний во время мероприятия.

«Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно. Сейчас только начало сезона, самое тяжёлое – это начать», – цитирует Мозалёва ТАСС.

«Я катал произвольную программу единственный из мальчиков, мне было важно сделать первый элемент, дальше уже полегче каталось», – цитирует Самсонова ТАСС.

Напомним, тренерский штаб Тутберидзе решил устроить открытую тренировку своих воспитанников, чтобы собрать средства на погашение долга перед академией «Ангелы Плющенко» мамы 12-летней Арины Парсеговой, которая перешла оттуда к Тутберидзе в мае 2023-го. Суд постановил взыскать с Парсеговой 1 830 195 рублей компенсации, штраф в размере 100 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 850 рублей 97 копеек.