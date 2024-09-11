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Немецкая журналистка Татьяна Фладе приехала на захоронение праха Белоусовой и Протопова в Санкт-Петербурге, первые кадры

Иностранная журналистка приехала на захоронение Белоусовой и Протопова в Санкт-Петербурге
Людмила Белоусова, Олег Протопопов
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В Санкт-Петербурге началось захоронение праха двукратных олимпийских чемпионов в парном виде Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Церемония проходит на Волковском кладбище. Урны с прахом захоронят на дорожке Путешественников Литераторских мостков.

На прощании с великими спортсменами собралось множество людей. Кроме того, приехала немецкая журналистка Татьяна Фладе, которая много лет освещает фигурное катание.

Захоронение праха Белоусовой и Протопопова

Захоронение праха Белоусовой и Протопопова

Фото: Анастасия Матросова

Захоронение праха Белоусовой и Протопопова

Захоронение праха Белоусовой и Протопопова

Фото: Анастасия Матросова

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