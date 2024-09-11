Иностранная журналистка приехала на захоронение Белоусовой и Протопова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге началось захоронение праха двукратных олимпийских чемпионов в парном виде Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Церемония проходит на Волковском кладбище. Урны с прахом захоронят на дорожке Путешественников Литераторских мостков.

На прощании с великими спортсменами собралось множество людей. Кроме того, приехала немецкая журналистка Татьяна Фладе, которая много лет освещает фигурное катание.

Захоронение праха Белоусовой и Протопопова Фото: Анастасия Матросова

Захоронение праха Белоусовой и Протопопова Фото: Анастасия Матросова