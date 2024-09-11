В Санкт-Петербурге проходит захоронение праха Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова

Сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище проходит церемония захоронения праха советских фигуристов двукратных олимпийских чемпионов в парном катании Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Урны с прахом захоронят на дорожке Путешественников Литераторских мостков.

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Людмила Белоусова и Олег Протопопов — двукратные олимпийские чемпионы (1964, 1968), четырёхкратные чемпионы мира и Европы (1965 — 1968).

Напомним, Людмила Белоусова и Олег Протопопов поженились в декабре 1957 года. С 1979-го пара проживала в Швейцарии. Белоусова умерла в сентябре 2017 года в возрасте 81 года. После смерти жены Протопопов хранил её прах дома. Сам он скончался 31 октября 2023-го в возрасте 91 года.