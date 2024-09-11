Александра Игнатова сняла видео с призывом смотреть контрольные прокаты на Первом канале

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова. — Примечание «Чемпионата») записала видео, в котором напомнила о приближении контрольных прокатов и призвала болельщиков смотреть её и других спортсменов на Первом канале.

Известно, что в сезоне-2022/2023 у спортсменки был конфликт с Первым и она выходила на разминку во время этапа Гран-при России в Самаре без фирменной нашивки на куртке.

«Всем привет! Совсем скоро уже контрольные прокаты. Смотрите нас на Первом и болейте!» — сказала Игнатова на видео в телеграм-канале Первого канала.

Контрольные прокаты фигуристов пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге. Александра Игнатова не соревновалась более полутора лет, но недавно восстановила четверной лутц, тренируясь в «Ангелах Плющенко».