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Тарасова раскритиковала совпадение дат захоронения Белоусовой и Протопопова в Санкт-Петербурге и закрытых прокатов фигуристов

Тарасова возмутилась неудачной датой прощания с Белоусовой и Протопоповым в Петербурге
Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова не смогла присутствовать на церемонии захоронения праха двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, которая прошла в Санкт-Петербурге 11 сентября. Дата прощания с великой спортивной парой неудачно совпала с закрытыми прокатами фигуристов в Новогорске, которые назначили на 10-12 сентября. Тарасова сообщила, что хотела присутствовать на захоронении, и раскритиковала пересечение дат двух важных в фигурном катании событий.

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать.

Мы вместе с ними катались на протяжении всей жизни. Не сказать, что мы дружили, но очень плотно общались. Я хотела посетить церемонию», — приводит слова Тарасовой РБК.

Прах Белоусовой и Протопопова захоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, исполнив таким образом завещание Протопопова.

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