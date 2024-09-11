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Татауров назвал диагноз Дикиджи и сказал когда будет принято решение о его участии в контрольных прокатах

Татауров назвал диагноз Дикиджи, из-за которого он может сняться с контрольных прокатов
Владислав Дикиджи
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Олег Татауров рассказал, как протекает болезнь его воспитанника Владислава Дикиджи и какой диагноз поставил ему врач после приёма. Из-за внезапного недомогания фигурист был вынужден пропустить закрытые контрольные прокаты в Новогорске. Однако решение по его участию в открытых прокатах 14 и 15 сентября будет принято позже.

«Врач вчера выписал Владиславу справку — у него ОРВИ. Под вечер у него подскочила температура, сейчас её уже нет, но остался кашель. Думаю, завтра будем решать по поводу его выступления на прокатах», — приводит слова Татаурова «Матч ТВ».

Владислав Дикиджи в прошлом сезоне завоевал серебро чемпионата России и два золота этапов российского Гран-при. В марте Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке, а в июле показал попытку пятерного сальхова.

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