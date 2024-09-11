Тарасова надеется посетить могилу Белоусовой и Протопопова в период контрольных прокатов

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова сообщила, что собирается посетить могилу двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова в период работы на контрольных прокатах фигуристов 14 и 15 сентября. Прах великой спортивной пары был захоронен 11 сентября на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Я знала, что они будут похоронены в России, Олег мне говорил о том, что они так хотят. И обязательно постараюсь посетить их могилу на Волковском кладбище. Скоро я буду работать в Санкт-Петербурге на контрольных прокатах, надеюсь в эти дни съездить», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Тарасова резко высказалась из-за пересечения дат прощания с Белоусовой и Протопоповым и закрытыми прокатами фигуристов в Новогорске.