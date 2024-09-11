Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алина Горбачёва показала фото со сборов в Новогорске перед контрольными прокатами фигуристов в Санкт-Петербурге

Алина Горбачёва показала фото со сборов в Новогорске перед открытыми прокатами фигуристов
Алина Горбачёва
Комментарии

Фигуристка Алина Горбачёва опубликовала в соцсетях фотографию со сборов в Новогорске, которые организовали перед открытыми прокатами в Санкт-Петербурге. В период с 10 по 12 сентября спортсмены покажут готовность к сезону специалистам в рамках закрытых прокатов, а 14 и 15 сентября выступят перед зрителями на арене СК «Юбилейный».

17-летняя Алина Горбачёва — чемпионка России среди юниоров — 2023. В начале августа её тренер Софья Федченко сообщила, что у девушки была травма. По словам самой одиночницы, она не тренировала прыжки 48 дней и получила разрешение от врачей заниматься без ограничений лишь 21 августа.

Материалы по теме
Видео
Алина Горбачёва представила тизер новой программы под саундтрек к фильму про Джеймса Бонда
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android