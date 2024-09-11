Глава РУСАДА рассказала, какие выводы сделали из допинг-дела Валиевой

Глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что вопрос допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой для организации закрыт. Воспитанницу Этери Тутберидзе дисквалифицировали на четыре года и аннулировали её результаты на соревнованиях с даты отсчёта бана — 25 декабря 2021 года.

«Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов, поскольку это был очень показательный пример, и прежде всего – в части работы с юными спортсменами.

Думаю, что главный вывод, который должны для себя сделать представители спортивной общественности, следующий – РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения, без инициативы и желания с их стороны эффективную работу выстроить не получится.

Мы очень надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать, чтобы они были внимательны, аккуратны и осознавали степень своей ответственности. Тем более если они выходят на такие крупные соревнования, как Олимпийские игры», – цитирует Логинову ТАСС.

Напомним, после дисквалификации Валиевой российские фигуристы потеряли командное олимпийское золото на Играх-2022 и опустились на третье место. Золото и серебро получили команды США и Японии соответственно. Церемония награждения состоялась на Олимпиаде в Париже, куда Россию не пригласили.