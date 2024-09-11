Фигуристка Синицина показала романтичное фото поцелуя с Кацалаповым

Фигуристка Виктория Синицина опубликовала в соцсетях романтичные кадры с мужем и партнёром по танцам на льду Никитой Кацалаповым. На одном из фото спортсмены мило целуются.

«Снова вспомнила тот хороший день и захотелось показать эти фото», — поделилась Синицина в соцсетях.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали серебро в личном зачёте и бронзу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Осенью 2022-го спортсмены поженились. В данный момент они активно работают в шоу Татьяны Навки и не участвуют в соревнованиях.