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Виктория Синицина показала романтичное фото поцелуя с Никитой Кацалаповым

Фигуристка Синицина показала романтичное фото поцелуя с Кацалаповым
Виктория Синицина, Никита Кацалапов
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Фигуристка Виктория Синицина опубликовала в соцсетях романтичные кадры с мужем и партнёром по танцам на льду Никитой Кацалаповым. На одном из фото спортсмены мило целуются.

«Снова вспомнила тот хороший день и захотелось показать эти фото», — поделилась Синицина в соцсетях.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали серебро в личном зачёте и бронзу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Осенью 2022-го спортсмены поженились. В данный момент они активно работают в шоу Татьяны Навки и не участвуют в соревнованиях.

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