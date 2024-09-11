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Трусова/Игнатова рассказала, какие прыжки восстановила перед контрольными прокатами фигуристов в Санкт-Петербурге

Александра Игнатова призналась, какие прыжки восстановила перед контрольными прокатами
Александра Игнатова
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Фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова) ответила, все ли прыжки восстановила накануне контрольных прокатов в Санкт-Петербурге. Спортсменка готовилась к ним, тренируясь в академии «Ангелы Плющенко». В прошлом сезоне она не участвовала в контрольных прокатах, а её последний старт состоялся в ноябре 2022-го. Тогда на этапе Гран-при России в Самаре она завоевала серебряную медаль.

«Нет, конечно. Из четверных я прыгаю только лутц. Посмотрим: получится — не получится», — ответила Игнатова на видео Первого канала.

Контрольные прокаты фигуристов состоятся 14 и 15 сентября в ДС «Юбилейный». Игнатова заявлена в списке участников, и ожидается, что по итогам своих выступлений примет решение о выходе на соревнования.

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