Александра Игнатова назвала самый страшный момент своей свадьбы

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (до замужества — Трусова) рассказала о самых запоминающихся моментах свадьбы с Макаром Игнатовым.

«Самый яркий? Наверное, уже на регистрации — именно на выездной. Когда выходила, это, конечно, было очень атмосферно, душевно и очень запомнилось. У меня было очень большое платье, тяжёлое. И Макар, конечно, стоял там, ждал. Наверное, это самое запоминающееся.

А самое страшное — это уже на регистрации. Я сначала не волновалась, не волновалась, а потом начали заходить, и у меня начало всё трястись… Не знаю почему, но это было прям волнительно», — поделилась Игнатова в видео Первого канала.

Александра и Макар Игнатовы стали мужем и женой 17 августа, проведя официальную регистрацию в загсе Барвихи. Выездная церемония была организована в одной из подмосковных усадеб, где невеста появилась в платье весом 15 кг, а длина её фаты составила пять метров.