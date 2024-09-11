Александра Игнатова рассказала о планах отдохнуть с мужем на Мальдивах

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (до замужества — Трусова) ответила на вопрос, когда отправится с мужем Макаром Игнатовым отдыхать на Мальдивах. Поездка на известный курорт стала их свадебным подарком от продюсера Яны Рудковской.

«В июне следующего года. Не знаю, может, после Нового года будет несколько дней, но это явно будут не Мальдивы, потому что далеко лететь. Может, вырваться куда-то получится, но не факт», — рассказала Игнатова в видео Первого канала.

В данный момент Александра и Макар Игнатовы вместе тренируются в академии «Ангелы Плющенко» и заявлены на контрольные прокаты фигуристов, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.