Станислава Константинова появится на контрольных прокатах. Известно, что будет там делать

Фигуристка Станислава Константинова сообщила в соцсетях, что приедет на контрольные прокаты, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.

«На контрольных прокатах сборной России в «Юбилейном» будет автограф-сессия с моим участием в рамках благотворительных акций ДоброFON.

Жду вас! Будем болтать, фотографироваться. И, конечно же, смотреть наше любимое фигурное катание», — объявила Константинова в соцсетях.

Встреча с известной одиночницей состоится в «Юбилейном» 14 сентября в 13:15, а контрольные прокаты стартуют в 14:00.

Напомним, Константинова официально завершила спортивную карьеру, опубликовав об этом пост в соцсетях в январе 2023-го. В марте этого года Станислава должна была выступить в турнире шоу-программ, но её отстранили от участия накануне мероприятия.