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Главный тренер сборной Казахстана раскрыла причину ухода Самоделкиной от Плющенко

Главный тренер сборной Казахстана раскрыла причину ухода Самоделкиной от Плющенко
Софья Самоделкина
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Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова прокомментировала уход Софьи Самоделкиной из группы Евгения Плющенко.

«Смена тренерского коллектива в фигурном катании — вполне естественная практика. Софья Самоделкина приняла решение покинуть академию Евгения Плющенко, чтобы найти новый подход к тренировкам и улучшить свои результаты.

Сейчас она активно готовится к Гран-при Турции в Астане. Подготовка проходит плодотворно.

Решение принимали Софья и федерация фигурного катания Астаны, меня уведомили об этом. Всё зависит от множества факторов, включая адаптацию спортсменки к новому тренеру, изменения в тренировочном процессе и психологическую устойчивость.

В практике Казахстана также были случаи смены тренера. Например, некоторые казахстанские фигуристы меняли тренеров в поисках новых методик и подходов, что иногда приводило к улучшению результатов, а иногда требовало времени на адаптацию.

Важно помнить, что каждый случай индивидуален и успех зависит от множества факторов, включая поддержку команды, личную мотивацию и способность адаптироваться к изменениям. Мы надеемся на благоприятный тандем команды Рафаэля Владимировича Арутюняна и Софьи», — приводит слова Касановой Tengri Sport.

Ранее стало известно, что 17-летняя Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре планирует поехать на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.

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