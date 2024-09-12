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Тютюнина/Грачёв отобрались на контрольные прокаты сборной России

Тютюнина/Грачёв отобрались на контрольные прокаты сборной России
Софья Тютюнина/Матвей Грачёв
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Софья Тютюнина и Матвей Грачёв объявили, что выступят на контрольных прокатах сборной России.

Ранее танцевальный дуэт не был добавлен в список участников. Однако недавно завершились закрытые предсезонные прокаты в Новогорске, призванные оценить текущую форму фигуристов, по результатам которых тренеры и представители ФФККР принимают решения об участии в соревнованиях. После этого спортсменов включили в состав участников.

«Дорогие друзья! Мы счастливы сообщить вам, что будем участвовать в прокатах сборной России в Санкт-Петербурге в эти выходные! Мы очень этому рады и с нетерпением ждём встречи на ледовой арене», — приводит слова фигуристов официальная фан-группа Тютюниной и Грачёва.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

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Появилось расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию
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Новости. Фигурное катание
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