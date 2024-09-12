Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин пропустят контрольные прокаты сборной России

Фигуристы Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, выступающие в танцах на льду, пропустят контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге.

«Кузьмина и Студеникин не выступят на прокатах в Санкт-Петербурге. Партнёр болел, болезнь перешла в воспаление лёгких, мы решили не рисковать. Они были хорошо готовы к прокатам, но потом Дима заболел», — приводит ТАСС слова тренера фигуристов Александра Свинина.

Контрольные прокаты сборной России состоятся 14–15 сентября в Санкт Петербурге в СК «Юбилейный». С 10 по 12 сентября в Новогорске проходят закрытые прокаты национальной команды.

В сезоне-2023/2024 Кузьмина и Студеникин заняли третье место в финале Гран‑при России и четвёртое — на первенстве страны.