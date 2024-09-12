Навка запросила грант в размере более 29 млн рублей на ледовое шоу «Вечера на хуторе»

Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно ей, запрашиваемая сумма составляет 29 540 000 рублей, софинансирование — 134 760 940 рублей, а общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.
«Ледовое шоу «Вечера на хуторе» объединяет в себе несколько видов искусства: фигурное катание, театр, музыку, сценографию, что делает его важным культурным событием. Шоу не имеет аналогов в мире. Поддержка таких многогранных проектов способствует развитию искусства в целом и вдохновляет как профессионалов, так и любителей на творчество и самовыражение. Проект стимулирует интерес к фигурному катанию, театральному искусству и музыке, побуждая детей и подростков заниматься спортом, вовлекаться в искусство, что имеет долгосрочную общественную значимость.
«Вечера на хуторе» — мостик между воспитанием, образованием и развлечением — помогает зрителям, особенно детям и подросткам, познакомиться с классической литературой и фольклором в увлекательной и доступной форме, развивая интерес к чтению и изучению культуры. Визуальное и эмоциональное восприятие через шоу делает литературные произведения более понятными и близкими для зрителей, способствуя их культурному и интеллектуальному обогащению», — говорится в обосновании проекта.
Срок реализации проекта, обозначенный на сайте Президентского фонда культурных инициатив, — с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026-го.