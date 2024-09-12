Мишина/Галлямов поставили произвольную программу под хиты Майкла Джексона

В новом сезоне Анастасия Мишина и Александр Галлямов представят новую произвольную программу под хиты известного исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщила тренер пары Тамара Москвина.

«Постановщиками произвольной программы ребят стали Ирина Жук и Александр Свинин. Анастасия и Александр в этом сезоне будут катать её под хиты Майкла Джексона. Короткую программу в межсезонье им поставил Илья Авербух», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Короткая программа Мишиной и Галлямова для сезона-2024/2025 поставлена под композицию Violin Muse Based On Two Chaconnes в исполнении японской скрипачки Икуко Каваи.

Обе постановки спортсмены представят на контрольных прокатах, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.