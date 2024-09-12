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«Не каждый мужик перенесёт». Костомаров — о своей болезни и поддержке жены

«Не каждый мужик перенесёт». Костомаров — о своей болезни и поддержке жены
Роман Костомаров, Оксана Домнина
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о последствиях своей болезни и поддержке жены Оксаны Домниной. В начале 2023 года спортсмен перенёс сложную форму пневмонии, которая стала причиной ампутации верхних и нижних конечностей.

В первом выпуске собственного шоу фигурист общался с актёром и певцом Александром Реввой.

«Даже врачи говорили, что шансов очень мало. Если бы не было Оксаны — скорее, было бы всё. Я поражаюсь её силе, не каждый мужик перенесёт находиться рядом и вытащить из этого болота.

Мне 47. В 45 могло всё закончиться, а мне сейчас 47. Я просто заново родился, мне два годика. Я Оксанке сейчас говорю: «У тебя уже не двое детей, а трое, только один — 47-летний мальчик», — сказал Костомаров.

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