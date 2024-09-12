Камила Валиева могла получить положительную пробу из-за десерта — Associated Press

Агентство Associated Press благодаря доступу к переписке между генеральным директором ВАДА Оливером Ниггли и руководителем департамента разведки и расследований агентства Гюнтером Янгером получили сведения о том, что данные, которые могли послужить оправданием для стороны российской фигуристки Камилы Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS).

РУСАДА запросило экспертизу по делу Валиевой. Для этого ВАДА предложило бывшего директора лаборатории Лозанны Марсиаля Сожи. Однако, когда Сожи написал своё заключение, оно неожиданно оказалось в пользу версии отравления клубничным десертом.

«Гюнтер, у нас проблема. Как получилось, что Сожи сделал столь положительное мнение по делу Валиевой. Если это мнение РУСАДА, то мы не должны быть вовлечены. Мы не можем быть участниками подобного заключения, которое будет использовано в суде. Это нужно срочно прекратить», — приводит Associated Press переписку Ниггли и Янгера.

Впоследствии заключение эксперта ВАДА Сожи в пользу оправдания Камилы Валиевой пропало из судебного дела.

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, из-за чего российские фигуристы потеряли командное олимпийское золото на Играх-2022 и опустились на третье место. Золото и серебро получили команды США и Японии соответственно. Церемония награждения состоялась на Олимпиаде в Париже, куда Россию не пригласили.