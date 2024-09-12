Валиева отреагировала на новость о пропаже заключения, подтверждающего её версию о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, отреагировала на недавно появившуюся новость о том, что она действительно могла получить положительную допинг-пробу из-за клубничного десерта. Валиева сделала репост соответствующего поста на своей странице в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Валиевой

Напомним, ранее в Associated Press попала переписка между генеральным директором ВАДА Оливером Ниггли и руководителем департамента разведки и расследований агентства Гюнтером Янгером, в которой говорилось о том, что эксперт ВАДА, которого РУСАДА привлекло к заключению экспертизы, написал его в пользу версии Валиевой о клубничном десерте. Однако это заключение каким-то образом исчезло из дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).