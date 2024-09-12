«Ещё одна принцесса». Александр Энберт сообщил, что вновь стал отцом

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы в парном катании российский фигурист Александр Энберт сообщил, что вновь стал отцом.

Сегодня, 12 сентября, супруга Алеся Данчук родила ему ещё одну дочку, которую назвали Мишелью. Её вес при рождении составил 3270 кг, а рост 50 см. В 2022 году супруги впервые стали родителями, Алеся тоже родила дочку, которой дали имя Кристабель.

Фото: из личного архива Александра Энберта

Фото: из личного архива Александра Энберта

«С днём рождения, Энберт Мишель Александровна. Спасибо за дочку, любимая», — написал Энберт в своём телеграм-канале.

«Я очень рад, что в этот день был рядом с Лесей. Мы невероятно счастливы, что в нашей семье появилась ещё одна принцесса. Сейчас малышка отдыхает, Лесенька отдыхает, а я не могу поверить своему счастью!» — приводит слова Энберта Hello.