В WADA заявили, что статья Associated Press о деле Валиевой содержит ряд неточностей

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заявили, что статья Associated Press о деле российской фигуристки Камилы Валиевой содержит ряд неточностей. Ранее в AP попала переписка между генеральным директором ВАДА Оливером Ниггли и руководителем департамента разведки и расследований агентства Гюнтером Янгером, в которой говорилось о том, что эксперт ВАДА, которого РУСАДА привлекло к заключению экспертизы, написал его в пользу версии Валиевой о клубничном десерте. Однако это заключение каким-то образом исчезло из дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Статья Associated Press содержит ряд фактических неточностей, эксперимент был проведён в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства. Таким образом, ВАДА не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом. Эксперимент не был частью расследования ВАДА, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства ВАДА в работу», — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, из-за чего российские фигуристы потеряли командное олимпийское золото на Играх-2022 и опустились на третье место. Золото и серебро получили команды США и Японии соответственно. Церемония награждения состоялась на Олимпиаде в Париже, куда Россию не пригласили.